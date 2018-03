Dopo la bruciante sconfitta in terra francese, che le è costata l’Europa, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari si rituffa nel campionato e cerca riscatto in Sicilia. Domani alle 18.15 i biancoblu si presenteranno al PalaSikeliArchivi per la sfida con la Orlandina Capo d’Orlando.

“Rispetto all’andata è una squadra completamente diversa, ed è reduce da due ottime partite a Torino e a Pesaro, perciò mi aspetto che scendano in campo con grande energia e determinati a fare di tutto per vincere e incamerare punti importanti in chiave salvezza, utilizzando anche la spinta e il calore del pubblico nelle mura amiche”, è l’analisi di coach Federico Pasquini, il cui imperativo è voltare pagina dopo l’eliminazione dalla Fiba Europe Cup.

“Vogliamo ritornare quelli che siamo stati per 35 minuti nella sfida contro Cremona, vogliamo fare una partita di livello fuori casa e mettere da parte la modesta prestazione dell’altra sera, che non ha scusante – dice il tecnico – vogliamo voltare pagina perché a Le Portel abbiamo fatto una partita completamente priva di quell’energia necessaria se vuoi essere competitivo”.

