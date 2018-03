Frena la Juventus a Ferrara, che non va oltre lo 0-0 con la Spal nel secondo anticipo della 29/a giornata della serie A. I bianconeri con 75 punti sono momentaneamente a +5 sul Napoli, che domenica sera affronterà in casa il Genoa.

La Juve bloccata dalla Spal sullo 0-0 e Massimiliano Allegri lascia il campo prima del fischio finale. Il tecnico bianconero è andato via infastidito quando si stavano giocando i minuti del recupero concessi dall’arbitro: dopo dodici vittorie consecutive la sua Juve non è andata oltre il pari senza reti a Ferrara.

Semplici esulta: “Gara perfetta, Spal può salvarsi” – “I ragazzi hanno fatto bene contro una squadra fortissima. Abbiamo tenuto bene il campo con personalità: il percorso è ancora lungo ma la Spal ha dimostrato di avere i requisiti per arrivare alla salvezza. Forse non abbiamo trovato la miglior Juventus ma noi abbiamo fatto una

gara quasi perfetta”. Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici si gode lo 0-0 impresa contro la capolista. “Più forte la Juventus o il Napoli? Sono entrambi grandi squadre – ha aggiunto Semplici a Premium Sport -. La Juve è abituata a giocare su più fronti e ha una rosa più ampia ma il Napoli si fa rispettare per il gioco e l’organizzazione. Lotteranno fino alla fine, la favorita per me è la Juventus”.

Allegri: “Umano avere meno energie, Juve sempre prima” – “Non sono arrabbiato o deluso. La Spal ha fatto una gara di lotta, ci ha aggredito molto e dobbiamo fargli i complimenti. La cosa positiva è che non abbiamo subito gol e che al momento abbiamo 5 punti di vantaggio. Restiamo in testa alla classifica, questa è la cosa importante. Quando non si ha abbastanza energie mentali si arriva dopo sulle palle e questo è quello che è successo a noi stasera”. Massimiliano Allegri commenta così lo 0-0 della sua Juve a Ferrara. “Ci sono meriti della Spal – ha spiegato il tecnico bianconero a Premium Sport -, ci ha aggredito e non ci ha permesso di giocare. Abbiamo subito 29 falli che spezzettano il gioco. Ma non ci sono scusanti, la squadra sta facendo grandi cose, siamo in testa e nessuno se l’aspettava fino a tre domeniche fa. Ora abbiamo bisogno di riposare e di recuperare alcuni giocatori. Avevamo meno energie mentali perché è umano dopo aver vinto così tante partite e aver raggiunto i quarti di Champions e la finale di Coppa Italia”.

Nel primo anticipo di giornata, il Sassuolo vince 2-1 a Udine e sale al 14 posto a quota 27, a +3 punti su Crotone e Spal, con gli emiliani che ospitano tra poco la Juventus. Si allunga dunque la serie di sconfitte consecutive per l’Udinese di Oddo, battuta 2-1. Il risultato si è sbloccato alla fine del primo tempo, per un’autorete di Adnan, riequilibrata due minuti dopo da un bel tiro di Fofana. Al 30′ della ripresa la rete decisiva, firmata da Sensi.

Commenti

comments