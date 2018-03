Pro fàghere s’arrosu cun fràgula incumentzare faghende isòrbere in una pingiada sa metade de butirru in paris a sa chibudda segada a piticu. In s’interis segare sa fràgula.

In sa pingiada, a pustis 5 minutos, ghetare s’arrosu e agiunghere a bellu a bellu su brodu e fàghere coghinare totu: aunire sa fràgula (calicuna isciusciada, àteras segada a piticu), cando s’arrosu est acanta de èssere cotu.

Immoe tocat a aunire s’àtera metade de su butirru e su casu trisinadu.

