Furto sventato in un negozio in via Dante questa notte, a Cagliari.

Intorno alle 5 del mattino i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cagliari hanno arrestato in flagranza di furto aggravato Alessandro Nieddu e Andrea Santoru: i due sono entrati in un negozio outlet sposa. Hanno rubato 50 euro dalla cassa ma sono stati sorpresi dai militari.

Ora sono agli arresti domiciliari e attendono il rito per direttissima.

