A Carbonia i carabinieri hanno arrestato un 47enne (iniziali M.P), mentre tentava di rubare all’interno del supermercato Lidl di via Dalmazia.

L’uomo aveva infatti intenzione di rubare profumi e cosmetici. Prontamente bloccato dai carabinieri, è stato arrestato per furto aggravato e ora è in attesa del rito per direttissima.

Commenti

comments