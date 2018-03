BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola.

A disposizione: Brignoli, D’Alessandro, Cataldi, Gyamfi, Memushaj, Costa, Venuti, Diabate, Parigini, Billong, Lombardi.

Allenatore: De Zerbi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castán; Faragò, Ioniță, Padoin, Barella, Miangue; Han, Pavoletti.

A disposizione: Crosta, Rafael; Andreolli, Pisacane; Cossu, Deiola, Dessena; Céter, Farias, Giannetti, Sau.

Allenatore: Lopez

Primo Tempo: 0-0

Partita da ultima spiaggia per il Benevento che affronta un Cagliari in forma dopo la bella prestazione offerta contro la Lazio.

Il Benevento è comunque più intraprendente nella primissima parte della partita, il Cagliari prova a sfruttare gli spazi sulle ripartenze ma non produce nulla più di una buona discesa di Barella, che non trova però nessuno a raccogliere il suo insidioso cross in area avversaria.

Al 23′ arriva un palo del Benevento: Brignola si destreggia in area palla al piede, evita un avversario e va al rasoterra che coglie la base del palo alla destra di Cragno.

Sul finire del primo tempo aumentano le occasioni per le due squadre, ma l’equilibrio la fa comunque da padrone anche se dai sardi ci si sarebbe aspettato un peso diverso in fase offensiva.

Secondo tempo: 1-2

È il Benevento che va in vantaggio in apertura di secondo tempo contro il Cagliari: è stato Brignola a trovare il giusto guizzo su appoggio di Guilherme, battendo Cragno con una conclusione potente e precisa da fuori area.

Il Benevento sembra sempre padrone del campo, e al 5′ Venuti, subentrato a Sagna nell’intervallo tra le fila dei padroni di casa, semina tutto e tutti ma non riesce a completare il suo capolavoro, tirando addosso a Cragno abile nello sventare quello che sarebbe stato forse il colpo del ko sferrato dal Benevento.

Poi tutto si capovolge: il Cagliari prova a rialzare la testa e becca un 1-1 preziosissimo: sugli sviluppi di un corner, Pavoletti, da pochi passi, insacca di testa dopo tocco di Miangue.

Barella al cross, deviazione di Sandro in corner. Ma Sandro colpisce nettamente di mano: rigore per il Cagliari, che Barella non sbaglia. Finisce 1-2 per il Cagliari.

