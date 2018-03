Ancora nessuna notizia di Luca Congera di Quartu Sant’Elena, 49enne scomparso durante il pomeriggio di venerdì 16 marzo, verso le 17.

Luca. È alto circa 1 metro e 67, è uscito di casa senza telefono né documenti. Indossa un pigiama blu e il giubbotto sempre di colore scuro. “Non sappiamo dove possa essere, siamo tutti molto preoccupati”, scrivono i parenti, che si sono rivolti ai Guardian Angels e all’associazione Penelope per ritrovarlo.

“Luca non sta assolutamente bene – scrive l’associazione Penelope in una nota –, è quasi cieco a un occhio e ha bisogno di gocce oculari. Necessita poi di medicinali che non ha portato con sé. Prima della scomparsa ha manifestato propositi autolesionisti ed è in uno stato di profonda depressione per problemi familiari. Non mangiava da due giorni e stava malissimo: è urgente ogni minima notizia”.

“La sorella Francesca – conclude il comunicato – che fa parte dei volontari della protezione civile, è disperata. Abbiamo contattato il vice prefetto di turno che ci ha assicurato che già da questa mattina è stato attivato il piano provinciale di ricerche secondo protocollo. I Guardian Angels di Cagliari sono attivati ed in strada come sempre. Aiutateci”.

