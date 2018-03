Slitta ancora la decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Oristano sul rinvio a giudizio chiesto dalla Procura per gli oltre 40 imputati dell’inchiesta di Sindacopoli. Spiccano tra questi l’ingegnere di Desulo Salvatore Pinna, l’ex vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru e l’allora consigliere Angelo Stochino, entrambi di Forza Italia.

Ancora oggi, infatti, non è stata risolta la questione della competenza territoriale: secondo una parte della difesa il procedimento dovrebbe passare al Tribunale di Sassari mentre per il pubblico ministero Armando Mammone deve restare a Oristano. A complicare la soluzione e quindi a far scattare il rinvio è stata la riformulazione, con integrazione di documenti da parte del pm, di uno dei capi d’accusa che riguarda il presunto accordo corruttivo tra l’ingegnere di Desulo e i due ex consiglieri regionali di Fi relativo all’assegnazione dell’appalto per un lotto della strada Sassari-Olbia.

Su richiesta della difesa, il giudice ha concesso tempo fino al 4 maggio per la presentazione di eventuali memorie e fissato la nuova udienza per il 4 giugno. Secondo la Procura, esisteva un sodalizio criminale, una “squadra”, capace di controllare appalti pubblici e assegnazioni di incarichi professionali nel centro Sardegna ma anche nel cagliaritano, nel sassarese e nel Sulcis. Capo indiscusso viene indicato Salvatore Pinna.

