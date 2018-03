Per anni non si è preoccupato di presentare le dichiarazioni dei redditi, accumulando un’evasione fiscale per 720 mila euro. Il titolare di un’impresa del settore edile è stato denunciato dalla Guardia di finanza della Tenenza di Ozieri con l’accusa di evasione totale.

In seguito alle indagini delle Fiamme gialle, è emerso che l’azienda non teneva alcun tipo di contabilità: i finanzieri hanno accertato che nei pochi anni in cui l’imprenditore aveva presentato la dichiarazione dei redditi aveva omesso di notificare il reddito prodotto.

Secondo i riscontri della Guardia di finanza, il titolare dell’azienda non ha dichiarato redditi per circa 720 mila euro, e ora dovrà saldare il suo conto con l’Agenzia delle entrate anche per quanto riguarda circa 150 mila euro di Iva non versata.

