Non si placa la polemica per la realizzazione di un’area cani accanto a un asilo, a Quartucciu. I lavori tra le vie Vivaldi, Bellini e Rossini, come dimostra la foto scattata oggi 19 marzo, procedono.

La Storia. La decisione di realizzare un’area cani di ben 2700mq è stata presa con una delibera di Giunta lo scorso 28 febbraio, due giorni dopo che oltre 60 famiglie di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia avevo iniziato una protesta per chiedere che ciò non avvenisse, portando in Comune oltre 100 firme. Questo non è bastato:

Numerose solo state le lamentele anche dei residenti che chiedono uno spazio diverso, ma il neo comitato vuole mediare con il Comune e trovare soluzioni diversa, le ipotesi sono due: la prima è quella che proprio a due passi c’è un area che, nata come dog house non è mai stata aperta e potrebbe essere la soluzione più facile, la seconda è che il terreno destinato all’area cani sia diviso in due per garantire l’utilizzo sia ai bambini che ai proprietari dei cani.

Il sindaco aveva risposto così alle lamentele:

Pisu aveva quindi annunciato un incontro con il comitato contrario alla realizzazione dell’area cani che però non è mai avvenuto. Oggi invece hanno fatto capolino nell’area accanto all’asilo i camion e le ruspe per procedere con i lavori.

