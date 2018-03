I Sud Sound System tornano in Sardegna dopo diversi anni per una esibizione gratuita a Sant’Antioco, all’interno delle celebrazioni della 659^ Festa di Sant’Antioco, patrono della Sardegna.

A comunicare l’evento è stata la Westcoast Eventi che annuncia un vasto programma di eventi che durerà due giorni e che avrà come headliner sabato 14 aprile i Sud Sound System con la Bag a Riddim band.

Il gruppo salentino, dopo la pubblicazione del nuovo album Eternal Vibes rilasciato la scorsa estate e al quale è seguito un lungo tour, è pronto per tornare in scena con una serie di concerti che si terranno nei prossimi mesi, sia in djset che accompagnati dalla Bag a Riddim Band.

La band, in attività dal 1991, è considerata tra i pionieri del reggae in Italia: il loro stile unico combina i ritmi giamaicani e le sonorità salentine, come le ballate di pizzica e la tarantella, oltre all’uso del dialetto.

Commenti

comments