Gli uffici di Abbanoa a Cagliari di via Cornalias sono stati occupati dal Movimento Lotta per la Casa.

La protesta nasce dopo il tentativo di slaccio della scorsa settimana da parte di Abbanoa e forze dell’ordine nelle case occupate in via Bainsizza, note come ‘del Paguro’.

Era la prima volta, dopo quasi due anni di occupazione, che gli stabili venivano reclamati dall’azienda regionale, ma gli occupanti sono riusciti a resistere e i dipendenti Abbanoa hanno desistito dallo slaccio, anche grazie al presidio di famiglie e sostenitori che hanno creato una barricata, mettendo i cassonetti in mezzo alla strada bloccando gli accessi.

“Il Movimento – si legge sulla pagina ufficiale del movimento – non demorde, ogni tentativo vedrà una nostra puntuale e determinata risposta! Contro tutti gli abusivi, l’acqua è un diritto”.

Il momento dell’occupazione:

Commenti

comments