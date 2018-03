Più voli per Pasqua nei collegamenti dalla Sardegna. È il tema dell’incontro tra Enac, Regione e compagnie aeree in programma a fine mattina. “Ci siamo già incontrati venti giorni fa – ha detto l’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu a margine di un convegno sul progetto del nuovo tariffario elettronico alla Fondazione di Sardegna – c’è qualche correttivo da apportare: ci aspettiamo che si venga incontro alle nostre esigenze secondo le modalità sulle quali ci eravamo già accordati”.

Inizialmente erano stati previsti circa 170mila posti in più messi in vendita dalle compagnie aeree nel periodo pasquale sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, con un incremento di oltre 56mila poltrone rispetto a quanto previsto dal decreto.

Nel frattempo prosegue il braccio di ferro con l’Ue sui nuovi bandi “Abbiamo inviato a Bruxelles tutti gli elaborati finali con le risposte alle richieste di precisazioni – ha detto Careddu – ora tutto il materiale è nelle mani del Ministero”.

“Il tutto sarà presto trasmesso alla commissione trasporti. C’è stata una presa di posizione del presidente del parlamento europeo Tajani – ha aggiunto l’assessore – Al di là delle diverse appartenenze politiche ha riconosciuto diritti e esigenze della Sardegna. Auspico che ci sia un unico fronte. I tempi? Non dipendono da noi, abbiamo fatto il possibile. Non possiamo più aspettare un’altra proroga”.

