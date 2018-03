Ztl e nuovi parcheggi al Poetto. Sono alcune tra le novità previste dai lavori in corso in questi mesi di fronte al lungomare riqualificato dal Comune di Cagliari. A disposizione 1,5 milioni di euro. Il dato è emerso questa mattina durante un sopralluogo della commissione comunale alla Mobilità.

“È stato previsto – fa sapere Fabrizio Marcello, consigliere Pd – il riordino viabilità di una parte del litorale cagliaritano da Piazza Arcipelaghi a Via dell’Ippodromo, attraverso l’istituzione di tratti pedonali e di Ztl. In particolare il Lungomare sarà destinato esclusivamente ai pedoni, alla pista runner e alle piste ciclabili, nonché al passaggio carrabile dei soli mezzi di soccorso, dei residenti e dei concessionari delle attività commerciali-turistiche. In seguito all’esecuzione dei lavori si è reso necessario riorganizzare e riqualificare anche gli spazi destinati ai parcheggi per un miglior utilizzo da parte dei fruitori delle spiagge e da parte dei residenti”.

Gli interventi in particolare riguardano il parcheggio ad angolo tra via Montecristo e via Lungomare Poetto con l’integrazione dei percorsi pedonali, le aree di parcheggio di via Ischia, Vulcano e quello tra via Cavalleggeri e via Ausonia.

Andrea Deidda

