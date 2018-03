“Il braccio destro del ministro della Difesa Roberta Pinotti, Domenico Rossi, senza deleghe dopo lo scandalo di parentopoli, e’ giunto stamane in Sardegna per una missione segreta. Da stamattina sta incontrando il presidente della Regione Francesco Pigliaru a Villa Devoto e subito dopo si rechera’ nel poligono di Teulada per la presentazione dello scandaloso progetto della Vitrociset, che prevede villaggi da 20 milioni di euro per pseudo guerre simulate”.

È la denuncia dell’ex deputato di Unidos Mauro Pili che ha pubblicato le immagini dell’arrivo a Cagliari del sottosegretario Rossi, all’aeroporto di Cagliari e a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza regionale. “Si tratta di un blitz non autorizzato visto l’assenza di deleghe del sottosegretario Rossi- attacca Pili-. Uno schiaffo ulteriore alla presidenza della regione che con il Comipa aveva bocciato quel progetto. È scandaloso che Pigliaru umili la Sardegna incontrando uno che non conta niente venuto in Sardegna solo per interferire ulteriormente sull’affare dei villaggi medio orientali”.

Immediata la replica a Pili di Pigliaru, a margine di una conferenza stampa questa mattina a Villa Devoto: “Non abbiamo assolutamente parlato di Vitrociset, anche perche’ Rossi non ha alcuna delega, e’ un cittadino privato. È stata una visita di cortesia da parte di una persona con cui abbiamo lavorato continuamente negli anni passati”.

Fonte: agenzia Dire

Commenti

comments