Novità sul fronte della legge urbanistica: ad un anno esatto dall’approvazione in Giunta, riprende il suo percorso l’ultima riforma fondamentale dell’Esecutivo guidato da Francesco Pigliaru e oggetto di aspre polemiche negli ultimi mesi all’interno del Partito Democratico.

E’ quanto emerge dalla riunione della commissione Governo del territorio, presieduta da Antonio Solinas (Pd), che oggi ha definito tempi e modalità della discussione.

Il calendario per l’esame del disegno di legge voluto dall’assessore Cristiano Erriu sarà abbastanza serrato con l’obiettivo finale di far approdare il testo finale in Consiglio regionale a giugno: fino ad allora il parlamentino si dedicherà ad ascoltare tutti i soggetti portatori di interesse ed a modificare il ddl tenendo conto anche delle altre proposte di legge presentate dai consiglieri regionali Antonello Peru di Forza Italia, Salvatore Demontis (Pd) e Eugenio Lai (Art 1-Sdp).

