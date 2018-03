Trenta stand, quindici regioni diverse, Sardegna compresa, per cinque giornate consecutive, più un tris di gusto, eleganza e divertimento. Collaudata e variegata, è questa la formula che per la seconda volta porta a Cagliari la “Festa del Cioccolato”. A partire da oggi, sino a domenica, 25 marzo, la passeggiata di Corso Vittorio Emanuele e di piazza Yenne si riempirà di maestri-espositori che proporranno golosità di ogni genere a base di cioccolato artigianale. E malgrado le intemperanze climatiche, tra bonbon, torte, creme spalmabili e molte altre specialità daranno vita a un vero e proprio mercato del gusto, dalle 10 del mattino sino a notte.

“Una bella e gustosa sorpresa sia per i cagliaritani che per i visitatori e i turisti”, rimarca l’assessora Marzia Cilloccu stamattina al simbolico taglio del nastro. Ma anche una “manifestazione all’insegna della salute grazie all’altissima qualità dei prodotti, tutti artigianali”, che si potranno degustare e acquistare.

Ricco il programma. “Oltre a giochi e laboratori dedicati ai più piccoli – ha spiegato Guido Napoli, presidente dell’Associazione Nazionale Cioccolatieri – quest’anno anche i più grandi avranno la possibilità di apprendere le migliori tecniche per lavorare e utilizzare al meglio il cacao e il cioccolato”.

Inoltre, da venerdì 23 marzo si potrà assistere al lavoro del maestro scultore Stefano Comelli che realizzerà una “choco scultura” ispirata a uno dei monumenti simbolo di Cagliari: l’elefante dell’omonima Torre di Castello. Sarà donata all’Amministrazione comunale.

Come di consueto l’invito per tutti è di “utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti. Si fa bene all’ambiente e si risparmia”, ha ricordato l’esponente dell’Esecutivo cittadino, titolare della Attività produttive e Turismo, Marzia Cilloccu.

