Il Ministero della salute ha diffuso un nuovo richiamo a scopo precauzionale di un lotto di salamino piccante per rischio microbiologico. Il prodotto interessato è venduto in confezioni sottovuoto da GR. 200/300 g, 1,5 kg e 2 kg, con il numero di lotto 48LCP e tutte le scadenze.

Il salume oggetto di richiamo, è stato prodotto dall’azienda Roberto Azzocchi Srl, nello stabilimento di Ariccia (IT 9-2506LP). Si raccomanda di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita d’acquisto. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto interessato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

La nota il Ministero è stata implementata sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”, tutti i prodotti richiamati.

