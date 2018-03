“Troupe delle Iene aggredita a Budoni”. La notizia è apparsa sul giornale online GalluraOggi. Secondo quanto si legge, la troupe si trova in Sardegna per un servizio sui nuovi parlamentari, in particolare per intervistare la neo senatrice dei M5S Vittoria Bogo.

Il cameraman, insieme al giornalista Filippo Roma, erano appostati davanti al Comune oggi, in mattinata inoltrata. “In un primo momento – come riporta il sito di notizie gallurese – la senatrice sembrava rispondere tranquillamente alle domande della Iena, ma poi si è avvicinato il marito che, con una spinta ha fatto cadere il cameramen, danneggiando la telecamera”.

