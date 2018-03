È evaso dagli arresti domiciliari, dov’era finito per aver rubato attrezzi da lavoro, poi ha tentato di mettere a segno un furto in un magazzino, ma è stato scoperto dai proprietari e in tutta risposta si è scagliato contro di loro, aggredendoli. Arrestato Francesco Meloni, 44 anni di Decimomannu.

L’episodio è avvenuto ad Elmas, in via Assemini. L’uomo dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, ha raggiunto una abitazione, ha scavalcato un muro di cinta e forzato la porta del magazzino con una spranga. Ma i proprietari si sono accorti del tentativo di furto e hanno cercato di bloccarlo. Il 44enne li ha aggrediti e colpiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cagliari che lo hanno arrestato. I proprietari del magazzino non hanno riportato gravi ferite.

