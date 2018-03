I vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione a Sant’Isidoro (Quartucciu). Coordinati dalla Sala operativa 115, all’arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio che all’interno della struttura ormai era generalizzato, dove all’interno si trovava una Bombola di GPL coinvolta dalle fiamme che fortunatamente è stata stata individuata è portata all’esterno.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 2 automezzi: un APS ( Autopompa Serbatoio) con il supporto di un Autobotte. successivamente hanno provveduto mettere in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

