Da tre giorni proseguono, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, le ricerche del 49enne Luca Congera, allontanatosi dalla sua abitazione di Quartu Sant’Elena (CA) senza dare nessuna notizia ai familiari. L’ultimo avvistamento è stato nei pressi del lago in località Simbirizzi del comune di Quartucciu (CA).

Sul posto è stato istituito il Posto di Comando Avanzato UCL ( Unità di Controllo Locale) che coordina le ricerche tra le varie unità dei Vigili del Fuoco e gli altri enti impegnati con l’ausilio degli operatori TAS, (Topografia Applicata al Soccorso) che elabora i dati del GPS in dotazione alle squadre di ricerca e le localizza tramite radiolocalizazione.

Nelle ricerche è impegnato il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco che procedede la ricerca a rastrellamento all’interno del lago, all’interno di alcuni pozzi della zona anche con l’ausilio del nucleo SAF dei Vigili del Fuoco ( Speleo Alpino Fluviale).

Nei giorni scorsi è stato attivato anche il Nucleo dell’unità Cinofilia dei Vigili del Fuoco che gli operatori con l’ausilio dei cani hanno setacciato una vasta area circostante il lago.

Le ricerche a terra nella zona procedono anche con l’ausilio di una squadra a terra che sta rastrellando l’area circostante il lago Simbirizzi anche in zone impervie con mezzi fuoristrada. Le ricerche per ora non hanno ancora dato nessun esito.

Le operazioni di ricerca proseguono anche con difficoltà dovute al maltempo, causa della pioggia incessante che rende l’accesso difficoltoso alle aree già paludose circostanti il lago.

Le ricerche proseguono anche da parte dei Carabinieri e di enti e associazioni di Volontariato.

