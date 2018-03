Temperature sotto zero, neve e ghiaccio sulle zone centrali della Sardegna. Il colpo di coda dell’inverno si fa sentire anche nell’Isola, ma la situazione sembra essere sotto controllo da parte della polizia stradale di Nuoro, che in tempo reale sulla pagina Facebook dedicata aggiorna gli automobilisti su eventuali interruzioni della viabilità o pericoli.

Nella Ss389 Fonni-Jennaerru ed SS 389var Nuoro-Lanusei la strada sembra essere pulita, ma le temperature, secondo la polizia sono a -1°C e continua a nevicare. Anche sulla Sp7 Desulo-Fonni (bivio Donnortei-Bruncuspina) c’è un lieve strato di neve che ricopre il manto stradale, e anche qui temperature sotto zero. Nevicate anche in Barbagia: nei paesi oltre i mille metri sono in azione i mezzi comunali per liberare le strade interne.

Allerta meteo. È utile poi ricordare che la protezione civile ha emesso un’estensione dell’allerta meteo di ordinaria criticità (codice giallo) per forte vento e mareggiate dalle fino alle ore 14 di giovedì 22 marzo. L’allerta vede coinvolti l’Iglesiente, il Campidano, la zona del Tirso e quella di Montevecchio-Pischilappiu.

