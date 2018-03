Ancora una “Official Selection” per il nuovo film di Giovanni Coda “Xavier”. Il regista, reduce dal successo al “New Renaissance Film Festival” di Amsterdam dove ha conquistato il “Best Story Award” ed il “Film of the Week Award” e reduce dal tour al “Salento Rainbow Film Fest” conquista una nuova finale, la decima, nonché quinta selezione ufficiale negli Stati Uniti al “Columbus International Film & Animation Festival”. Il 24 marzo ’18 all’interno della sezione “Documentary Shorts” alle ore 17,00 al Drexter Theatre – Columbus (OH) Sarà presentato ufficialmente alla presenza del regista (in videoconferenza).

“Columbus International Film & Animation Festival” Fondato nel 1950 da un gruppo di “Progressive Educators” la Columbus Film Council attraverso il “Columbus International il Film & Animation Festival” prosegue nel raccogliere questa sfida che lo porta ad essere il più vecchio Festival organizzato negli States. Onorando e proteggendo questa eredità culturale si pone l’obiettivo di preservare il lavoro di questi pionieri dell’arte visuale, le loro creazioni e la loro visione che nel tempo ci ha aiutato a comprendere la complessità del mondo, e che attraverso l’arte ci ha permesso di toccare la mente e soprattutto i cuori della gente. Dedicato ai Registi e al loro pubblico. la Columbus Film Council ha come “mission” l’educazione all’innovazione e al rinnovamento dell’arte cinematografica attraverso la sperimentazione mirando all’educazione di un nuovo e interattivo rapporto con lo spettatore. Il progetto è sviluppato in collaborazione con il “Columbus College of Art and Design”.

Il regista: “Ancora una conferma per questo film che tratta un tema universale come l’amore, in questo caso, la perdita della persona amata. A poche settimane dai riconoscimenti conquistati ad Amsterdam sono davvero felice per questo nuovo capitolo americano. Il concetto vincente, alla base delle immagini concepite e realizzate per Xavier, è quello di fondere il livello evocativo di un’immagine con la potenza poetica delle dolorose parole pronunciate da Etienne Cardiles (compagno di Xavier) durante le esequie pubbliche tenutesi proprio sugli Champs-Elysées pochi giorni dopo l’attentato terroristico firmato Isis. Il risultato mi sembra sia stato raggiunto e la strada intrapresa con questo lavoro segnerà anche il mio prossimo film Mark’s Diary di prossima produzione”.

