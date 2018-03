Operazione della Guardia di finanza di Sassari nel quartiere di Carbonazzi, in città, dove in seguito ad un controllo un giovane di appena 16 anni è stato trovato in possesso di un sacchetto di stoffa con all’interno 12 dosi di marijuana termosaldate pronte da vendere.

La perquisizione domiciliare del giovanissimo ha permesso di trovare oltre 2 etti di marijuana sfusa e 2 bilancini.

Per il giovane si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza per i minori di Sassari, dove potrà trascorrere i prossimi giorni, in attesa dell’udienza di convalida.

