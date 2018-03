La prefettura di Sassari vieta la trasferta ai tifosi dell’OpenJobMetis Varese. I supporter della squadra di basket lombarda, che domenica alle 19 sfiderà al PalaSerradimigni la Dinamo Banco di Sardegna Sassari nella gara valida per la ventitreesima giornata della regular season di LegaBasket, non potranno assistere al match in trasferta dei propri beniamini.

In una nota, l’ufficio territoriale del governo ha disposto che i biglietti per accedere al palasport di via Pietro Nenni non potranno essere venduti ai residenti in Lombardia e non potranno essere loro ceduti neanche in un secondo momento. A marzo 2013 i tifosi varesini erano stati protagonisti di accesi scontri nel piazzale Segni, a due passi dal palazzetto, con i tifosi della Torres, la squadra di calcio di Sassari, che quello stesso giorno giocava in casa.

Al termine della gara di calcio e prima che iniziasse quella di basket, le due tifoserie si erano trovate di fronte, nel maxi parcheggio tra lo stadio “Vanni Sanna” e il PalaSerradimigni. L’inatteso faccia a faccia era sfociato in una violenta rissa, tra lanci di sassi e colpi di bastone, che hanno suggerito alle autorità di evitare ogni pericolo “in considerazione della possibilità che si verifichino turbative alla pubblica sicurezza”.

