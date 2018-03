Gli agricoltori della Nurra hanno deciso di sospendere la manifestazione in piazza, inizialmente organizzata per lunedì 26 marzo, a Sassari, per denunciare i danni prodotti dall’emergenza idrica e protestare contro “l’immobilismo della Regione”.

Gli imprenditori delle campagne hanno deciso di concedere un’apertura di credito all’amministrazione regionale: “dopo due diverse lettere e una partecipata assemblea a Guardia Grande, la Regione ha accolto la richiesta di confronto che era stata presentata dal Consorzio di Bonifica della Nurra insieme alle organizzazioni professionali agricole del Nord Sardegna (Coldiretti, Cia e Confagricoltura)”.

Gli agricoltori del Nord Sardegna, però, confermano lo stato di agitazione. “Vigileremo sull’accoglienza di quanto abbiamo chiesto: certezza della risorsa idrica per garantire la stagione irrigua, la revisione del quadro normativo, la situazione delle condotte, il costo dell’acqua, il riconoscimento dei danni causati dall’ultima siccità e la gestione dei reflui. Il prossimo anno non vogliamo rivivere la stessa crisi del 2017”.

