Incidente stradale questa sera in via Cornalias, a Cagliari.

Un uomo di 85 anni, alla guida di una Ford Fiesta, ha svoltato verso sinistra da via Cornalias per immettersi in via Argentiera, urtando di lato un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Il pedone, una donna cagliaritana di 52 anni, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo e sospetta frattura di un femore, all’ospedale Marino di Cagliari.