“Abbiamo previsto un rinnovo della flotta, acquisteremo 10 minibus elettrici che potranno essere utilizzati nel centro storico della città, anche nelle zone pedonali”. La notizia arriva dal direttore generale del Ctm Roberto Murru. Il manager della società che gestisce il trasporto autobus a Cagliari ha risposto così alla richiesta del consigliere comunale di Campo Progressista Matteo Massa che aveva sollecitato il Ctm per mettere a disposizione dei cittadini un minibus elettrico tra via Garibaldi e viale Sant’Avendrace.

Una dorsale che, con le nuove pedonalizzazioni di via Manno e del Corso Vittorio Emanuele II, nei fatti esclude il traffico alle automobili. A questo punto per velocizzare e agevolare il percorso di una persona che deve passare da una parte all’altra della zona, una soluzione potrebbe arrivare da un minibus elettrico, che non inquina ed è poco impattante sulle passeggiate delle persone. “Nel 2017 – scrive Murru su facebook – Ctm ha definito un piano di rinnovo della propria flotta che comprende anche l’acquisto di 10 minibus elettrici che potranno essere utilizzati nel centro storico della città e, se l’amministrazione comunale lo riterrà opportuno, anche nelle aree pedonalizzate. Abbiamo assunto impegni per il cofinanziamento aziendale dell’intero piano – prosegue -, a valere sul riparto delle risorse statali disponibili che la Regione deve effettuare sia sul Piano Programma di investimenti 2017- 2019 che sul Piano Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. A gennaio 2018 inoltre la Giunta regionale ha deliberato l’accoglimento delle nostre proposte concretizzando una disponibilità di risorse finanziarie di complessivi 13,75 milioni di euro. Siamo in attesa di vedere definite le modalità con cui la Regione intenderà procedere per la gara”.

