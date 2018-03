Il un post pubblicato dalla redazione delle Iene si raccontano i fatti avvenuti l’altro giorno a Budoni durante il tentativo di intervistare la neo senatrice del M5S Maria Vittoria Bogo Deledda. Ecco le loro dichiarazioni:

La nostra Iena Filippo Roma ci ha chiamato in redazione per raccontarci cosa gli è successo ieri mattina. “Il marito della senatrice, Gianni, a un certo punto è intervenuto e ha aggredito il nostro cameraman”.

Per fortuna Fabrizio Arioli non si è fatto nulla. Tutto è stato inaspettato. Spintoni, strattoni: il marito per difendere la senatrice (da delle domande?) si è buttato sul cameraman. “Ho resistito alle percosse ma non mi aspettavo di essere scaraventato a terra da uno che era pure bassino”, racconta Fabrizio al telefono, scherzandoci su.

Per fortuna ora la nostra troupe ci ride sopra, ma essere aggrediti quando si sta semplicemente facendo il proprio lavoro non è certo piacevole.

Perché la nostra Iena stava intervistando la senatrice? Lo vedrete nelle prossime puntate de Le Iene. Assieme magari alle immagini dell’aggressione

