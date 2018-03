Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, interesseranno la Sardegna tra le 12 di domani, sabato 24 marzo e le 12 di dopodomani, domenica 25 marzo.

I fenomeni inizieranno nel pomeriggio di domani, interesseranno inizialmente il Sulcis e progressivamente si estenderanno al resto dell’isola. Sulla Sardegna meridionale e orientale i cumulati potranno essere localmente elevati. Sulla parte centrale dell’isola i cumulati saranno sino a moderati. Sulla Sardegna settentrionale i cumulati saranno deboli.

Nella prima parte della giornata di dopodomani le precipitazioni interesseranno principalmente la Sardegna orientale, con cumulati localmente moderati.

La Protezione Civile raccomanda prudenza in quanto si possono verificare:

danni localizzati ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo; occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. Inoltre, si possono verificare i seguenti effetti localizzati in caso di fenomeni temporaleschi: danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d’aria; rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione dei servizi; danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Commenti

comments