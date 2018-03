Da martedì 17 a domenica 22 aprile a Milano è tempo di Salone del Mobile e della Milano Design Week, quest’ultima meglio conosciuta anche dagli stranieri come ‘The Fuorisalone’, ovvero eventi e party che rendono per quasi una settimana la città lombarda autentica capitale mondiale del design, grazie all’arrivo di circa 200mila persone provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

Giorni e serate di questo livello vanno celebrate a suon di musica, e Amnesia Milano, Fabrique Milano, Live Nation, Loud Contact e Sincronie si fanno trovare pronti, prontissimi, presentando venerdì 20 aprile Fatboy Slim al Fabrique di Milano.

Pochissimi artisti nella storia musica sono stati rivoluzionari come Quentin Leo Cook aka Fatboy Slim, che proprio quest’anno festeggia i vent’anni del suo album ‘You’ve Come A Long Way, Baby’, che include hit epiche quali ‘Right Here, Right Now’ e ‘’Praise You’ e che esce lunedì 16 marzo con una ristampa speciale. La sua musica è stata definita Big Beat, un mix molto ben riuscito di hip hop, breakbeat, rock e R&B che lo ha portato a collaborare con Madonna, David Byrne, Iggy Pop. Per capire appieno con chi si ha a che fare, basta vedersi e rivedersi ‘Big Beach Boutique II’ il film del suo concerto a Brighton del 2002, capace di radunare 250mila persone e che gli valse a pieno titolo un altro pseudonimo artistico, The Brighton Port Authority. Quando si pensa ai dj come autentiche rockstar del terzo millennio, tutti quanti si ricordino di avere eterna riconoscenza nei confronti di Fatboy Slim.

