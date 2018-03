I padri fondatori del crossover mischiato con sonorità trash metal tornano in Italia per continuare la promozione dell’album uscito a gennaio “No Cross, No Crown” per Nuclear Blast.

Trent’anni di vita, di grandi live in tutto il mondo, dopo il ritorno sulle scene nel 2015, i COC si riconfermano ancora dei grandi artisti con la freschezza del loro inconfondibile sound, come se il tempo si fosse fermato e finalmente di nuovo in quartetto.

La band suonerà a Milano il 17 giugno per l’unica data prevista in Italia presso il Santeria Social Club.

