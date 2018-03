Aperture straordinarie degli ambulatori dell’Ats-Assl di Cagliari a seguito degli ultimi casi di meningite. In una nota la Azienda unica spiega che “al Servizio di Igiene e sanità pubblica sono operativi gli ambulatori di Cagliari, in via Sonnino, ambulatorio 8 e 9B e di Senorbì, via Campioii.

Oltre ai normali orari di ambulatorio domani saranno aperti dalle 9 alle 11.30”. Infine vengono elencati tutta una serie di accorgimenti da seguire per prevenire e limitare la possibilità che si verifichino nuovi casi.

“Effettuare profilassi antibiotica urgente per tutti i contatti (anche occasionali) relativi agli ultimi due casi; evitare le frequentazioni non essenziali nei locali chiusi e affollati oltre misura; nei locali dovrà essere favorito il ricambio naturale d’aria, almeno dieci minuti ogni ora, e verificare il corretto funzionamento degli impianti per il ricambio dell’aria; evitare lo scambio e l’utilizzo promiscuo di stoviglie, bottiglie, bicchieri, sigarette; limitare lo stress psicofisico e la riduzione delle ore di sonno”.

