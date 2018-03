Si è conclusa la riunione di coordinamento tra la direzione della Assl di Cagliari, l’assessorato regionale alla Sanità e le strutture territoriali e ospedaliere interessate, per fare il punto in merito ai due casi di meningite registrati nei giorni scorsi, di cui uno mortale.

Tutti i “contatti stretti” dei due casi – fa sapere l’azienda sanitaria – sono già stati sottoposti a vaccinazione e a chemioprofilassi. Si tratta, a quanto si è appreso, di un centinaio di persone. Le attività di vaccinazione si sono concluse negli ambulatori di Senorbì e di Cagliari alle 19.

Gli ambulatori riapriranno al pubblico domani mattina alle 9. Al fine di coordinare le attività per eventuali accessi durante il fine settimana, sono state diffuse indicazioni a tutti i Pronto Soccorsi del territorio e ai medici di continuità assistenziale per il monitoraggio della situazione. La sorveglianza resterà normalmente attiva. Non risultano, allo state attuale, ulteriori casi di contagio, precisa ancora la Assl.

Leggi anche:

Commenti

comments