“Una Sanità moderna e più vicina ai cittadini”, avevano detto, ma il dopo riforma conferma il lento smantellamento​ dei servizi Sanitari in Ogliastra”. È l’accusa fatta da ‘Giù le mani dall’Ogliastra’, il comitato che si batte da sempre contro disservizi al livello sanitario. “Dobbiamo stare vigili e attenti e non permettere che ciò​ accada” scrivono in un comunicato.

“Ogliastrini non facciamoci abbindolare da chi continua a sostenere “che tutto va bene” ci stanno prendendo per i fondelli. Non si può rimanere inerti davanti a questo sfacelo programmato. E’ un nostro diritto e lo dobbiamo difendere costi quel che costi. Chi ha deciso che la riforma era una grande conquista per l’Ogliastra ora dice apertamente che gli Ogliastrini non hanno capito la stessa. Ma se non abbiamo capito chi ci spiega la situazione attuale dell’Ospedale e di tutta la ASSL?

Siamo senza Direttore d’area​ ​ (il Presidente della assl, per intenderci) Siamo Senza Direttore dell’ Ospedale​ Siamo ​ senza primario di Ginecologia e Medicina​ Il medico cardiologo​ ​ del poliambulatorio si è dimesso​ Hanno assunto 2 ingegneri biomedici anziché 2 medici per reparto In radiologia si va avanti con un tecnico​ ​ al quale viene prorogato il lavoro ogni quindici/trenta giorni La terapia del dolore con un medico da 2 mesi in malattia e uno in procinto di un permesso per 1 mese. Si ventila l’ipotesi della chiusura delle guardie mediche Il Cup (centro unico prenotazioni) perennemente in sofferenza A rischio pure il Direttore Ospedaliero Hanno dato le dimissioni i medici di base​ di Ussassai e Ulassai Il medico di base di Talana oberato di Lavoro perché deve seguire 4 comuni Rinnovo delle patenti per disabili al palo. Nonostante ci sia la commissione, da oltre 4 anni non si riunisce in Ogliastra costringendo i disabili ad andare a Nuoro​. Ma sapete il perché? Perché il gettone di presenza viene considerato poco remunerativo. Non si pagano le fatture​ della protesica da Aprile 2017​ e le ditte querelano la Assl con il conseguente lievitamento delle spese Gli ausili, quali letti, carrozzine, girelli ecc. stanno diventando un problema da quando si è cambiato l’appalto e mandato a casa 8 dipendenti​ ​ della vecchia gestione, che garantiva il tutto in giornata. Mancano i Medici​ della commissione UVT (Unità Valutazione Territoriale) cioè coloro che decidono chi ha bisogno di terapia riabilitativa domiciliare e altro dopo il ricovero E buon ultimo i ricoveri coatti ​che diventano la norma perchè mancano i medici al CSM (Centro Salute Mentale). Ma avete idea di quanto costi un ricovero coatto?​”

“Dall’ATS – conclude il comunicato – non arrivano notizie e si fanno orecchie da mercante. Molte soluzioni si possono trovare facilmente all’interno della stessa Assl Ogliastrina. E’ evidente ora più che mai la​ volontà a dismettere i servizi sanitari Ogliastrini facendoli entrare prima in sofferenza per poi aspettare che muoiano da soli. Non dobbiamo permetterlo e che lo sappiano tutti Gli Ogliastrini”.

Commenti

comments