Gli agenti del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale hanno trovato e salvato i due coniugi di Santadi dispersi dal pomeriggio di ieri nel parco regionale di Gutturu Mannu. Buone le condizioni di salute dei due, Luciano Serra, di 69 anni, e Franca Stara, di 65, anche se provati dalla notte all’addiaccio con rigide temperature.

La coppia era uscita in cerca di funghi nel nuovo parco istituito dalla Regione nel 2014. Il maltempo ha sorpreso i due nel bosco facendogli perdere orientamento. La coppia non è quindi riuscita a ritrovare il punto dove avevano lasciato l’auto.

L’allarme era stato lanciato nella notte dai familiari e la vettura era stata ritrovata sulla strada provinciale n.1 che attraversa il parco, dando avvio alle ricerche nel bosco da parte delle squadre del Corpo Forestale. Questo pomeriggio gli agenti della Stazione di Capoterra hanno ritrovato i coniugi in località S’Arcu Is Chisorgius, a circa otto chilometri dal luogo in cui la coppia aveva parcheggiato la vettura. Il maltempo, con pioggia e vento per tutta la giornata, ha reso difficoltose le ricerche in una zona priva di copertura telefonica.

La conoscenza del territorio del personale del Corpo Forestale ha tuttavia determinato il buon esito delle operazioni.

Commenti

comments