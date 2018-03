Alle prime luci dell’alba, intorno alle 04:00, i carabinieri hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso e porto di oggetti ed armi atti ad offendere, due pregiudicati, uno di 39 anni di Cagliari l’altro di 41 di Carbonia.

Entrambi infatti si erano introdotti con il volto travisato all’interno del liceo linguistico Francesco De Sanctis sito in via Is Cornalias, all’interno del quale erano entrati dopo aver sfondato la relativa porta a vetri posta sul retro dell’istituto.

I militari intervenuti, resisi conto che i malviventi si trovavano ancora all’interno, sono entrati nell’edificio che presentava scarsissime condizioni di visibilità a causa dell’oscurità dei locali. Ma dopo qualche minuto di ispezione, hanno sorpreso i due malviventi intenti ad asportare dalla sala professori dell’istituto 5 kg di caffè oltreché cogliendoli alla sprovvista mentre erano intenti a forzare dei distributori automatici di vivande al fine di impossessarsi delle monete contenute in essi.

Alla vista dei militari i due malviventi hanno provato a dileguarsi, ma sono stati immediatamente immobilizzati ed ammanettati. Pertanto, i due pregiudicati sono stati trasportati presso gli uffici del comando Compagnia carabinieri Cagliari, presso le relative camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

