In attesa di una risposta da parte del Ministero dell’Interno, del Coni e della Fise alla richiesta ufficiale di chiarimenti sulla correttezza o meno delle modalità con la quale sono stati eseguiti i controlli dell’alcoltest e antidoping durante la Sartiglia dell’11 e del 13 febbraio scorso, il Comune di Oristano e il Gremio dei Contadini ha sferrato un nuovo attacco al questore Giovanni Aliquò. “Quanto accaduto quest’anno non deve più ripetersi.

Secoli di tradizioni non possono andare al macero per un eccesso di zelo”, hanno spiegato il sindaco Andrea Lutzu e i componenti del Gremio dei Contadini con una nota diffusa al termine di un incontro per fare il punto della situazione. Nel corso della riunione, il Gremio ha ribadito che i controlli coordinati sul campo in prima persona dal questore Aliquò furono sentiti come “incomprensibili intromissioni capaci di snaturare lo storico cerimoniale della Sartiglia” e tanto “inopportuni e intempestivi” da indurre i cavalieri a rifiutarsi di correre le pariglie acrobatiche e i due cumponidoris a comportamenti per i quali si sono presi una denuncia penale per interruzione di pubblico servizio.

A conclusione dell’incontro i rappresentanti del Gremio hanno sottolineato che “nessuno può permettersi il lusso che i gravi fatti accaduti quest’anno si ripetano nel 2019” e chiesto che “le istituzioni assumano le iniziative più opportune affinché la tradizione più nobile di Oristano venga rispettata. Il sindaco Lutzu ha manifestato piena solidarietà ai componenti del Gremio e ribadito gli impegni già assunti e già tradotti in azioni puntuali nei confronti del Ministero dell’Interno, al Coni e alla Fise.

