Presentato al Tennis Club Cagliari il torneo di tennis inserito nell’ottava edizione del circuito giovanile Junior Next Gen Italia 2018, denominato “13 Memorial A. Marcialis”, in programma sui campi di Monte Urpinu sino al 2 aprile. Il circuito è articolato su cinque tappe nazionali, in programma in ciascuna delle cinque macroaree in cui è suddiviso il territorio della Penisola, più il Master finale. La Sardegna fa parte della macroarea centro-nord insieme a Lazio, Toscana e Umbria.

“A questo circuito partecipano i migliori giocatori italiani suddivisi per macroaree – ha detto il direttore tecnico del TC Cagliari Andrea Melis – quest’anno abbiamo 250 partecipanti, un record rispetto alle scorse edizioni, più 120 giocatori per il doppio. La nostra è una tappa osservata (saranno presenti i tecnici nazionali FIT, ndr) e permette di attribuire più punti, rispetto alle altre tappe, per la qualificazione al Master finale, il quale si dovrebbe disputare insieme al master ATP NextGen a Milano nel mese di novembre.

Per tutta la settimana – ha proseguito Melis – si giocheranno incontri sia al mattino che al pomeriggio, soprattutto quando i ragazzi si fermeranno con la scuole per le vacanze di Pasqua. Per quanto riguarda la Sardegna abbiamo in tutti i tabelloni dei possibili vincitori in quanto sono quasi tutti teste di serie, dall’under 12 all’under 16. Nell’under 12 il favorito è l’algherese Lorenzo Carboni, convocato per il team Italia, mentre per il femminile Beatrice Zucca; per l’U14 i favoriti sono Nicolò Dessi, Alberto Sanna e Irene Garbo, per l’U16 ci proverà Nicola Porcu. I ragazzi sardi dovranno impegnarsi per battere i ragazzi delle altre regioni che sono anch’essi molto forti”.

