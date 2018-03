Con una cerimonia breve e sobria, ma allo stesso tempo intensa, l’Arcivescovo di Cagliari Mons. Arrigo Miglio ha rinnovato anche quest’anno, di fronte alla Cattedrale, la tradizionale benedizione delle Palme e dei giovani in piazza Carlo Alberto, nel quartiere di Castello.

“Seguiamo in particolare i più piccoli e i più giovani – ha detto l’Arcivescovo -. Festeggiamo i giovani in tutte le diocesi del mondo, e qui siamo ben rappresentati da questo bel gruppo di bambini e di giovani. Siete voi che ci insegnate come si fa ad accogliere Gesù e ad accompagnarlo a Gerusalemme. E allora ci proviamo accompagnati da voi, giovani e bambini”. In Cattedrale ha poi con celebrato la S.Messa insieme ai prelati di Santa Cecilia.

Commenti

comments