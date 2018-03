Scarichi non funzionanti e liquami che si riversano in strada, tombini saltati, ma anche perdite d’acqua in casa che gocciolano dal soffitto: è quello che ogni giorno devono sopportare gli abitanti di Sant’Elia che vivono nel quartiere Del Favero.

Le associazioni di quartiere sono sul piede di guerra e in queste ore stanno denunciando i disagi pubblicando video e foto su Facebook:

I cittadini hanno puntato il dito contro Area, l’azienda regionale per l’edilizia abitativa. “I lavori al soffitto – ha detto Gabriella Paderi, che fa parte dell’associazione Sant’Elia Viva – sono stati fatti solamente due anni fa. Eppure, ogni volta che fa due gocce, ci ritroviamo l’acqua in casa”.

Intanto sono stati spediti fax e solleciti per cercare una soluzione. “Quello che manca non è tanto la manutenzione” spiega Paderi. “Serve qualcuno che verifichi i lavori appena fatti, in modo che siano duraturi. Il sindaco Zedda non ci risponde, i politici sono spariti come una bolla di sapone dopo le elezioni, intanto noi raccogliamo l’acqua con le bacinelle dalle nostre camere da letto. Ma ora ci siamo stancati – è l’ultimatum – se non si risolve in modo permanente il problema presenteremo formale denuncia. Non possiamo continuare a vivere in questo modo”.

