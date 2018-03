Pericolo attentati a Roma, ed in particolare al Colosseo. In una nota riservata compare il nome dell’ipotetico attentatore che sarebbe Atef Mathlouthi, nato il 1 luglio del1976 in Tunisia.

L’allerta è stata ricevuta dall’ambasciata italiana in Tunisia e c’è anche la segnaletica dell’uomo. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate l’intelligence e le forze di polizia sul territorio, a Roma, stanno cercando attivamente il tunisino.

