Operazione per la sicurezza nel fine settimana nel territorio del Sarcidano da parte dei Carabinieri della Compagnia di Isili (Su) con 130 autovetture controllate, oltre 200 persone identificate, 1 denuncia per guida in stato di ebbrezza e una per porto di coltelli del genere proibito, e 2 segnalazioni alla prefettura di Nuoro per detenzione di stupefacenti per uso personale. L’attività, svolta con oltre 90 militari in forza alle 10 stazioni, al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e 40 veicoli utilizzati, rientrano tra i servizi disposti dal Comando Provinciale di Nuoro nell’ambito dei piani di contrasto dei reati contro il patrimonio e del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante i controlli lungo le strade del Sarcidano, un 45enne è stato sorpreso alla guida della sua auto sotto gli effetti dell’alcool. Sottoposto ai test etilometrici ha riportato tassi alcolemici superiori a quelli consentiti. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Cagliari per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente. Un altro uomo, un 50enne, è stato invece denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello del genere proibito per il quali la legge vieta il porto senza giustificato motivo. Il supporto di un cane anti droga del Reparto cinofili Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, ha consentito, inoltre, di segnalare alla Prefettura di Nuoro due giovani della zona trovati in possesso di stupefacenti per uso personale.

