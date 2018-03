Lite e coltellate all’alba in pieno centro a Cagliari. Un cittadino dominicano di 31 anni è stato medicato in ospedale per una ferita da arma da taglio all’addome. Le sue condizioni non sono gravi. L’episodio è avvenuto in via Mameli.

Al 113 è arrivata una richiesta d’aiuto da parte della fidanzata della vittima. “Ci hanno aggrediti in un locale e ci stanno inseguendo”, ha detto la donna alla centrale operativa. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Squadra volante e un’ambulanza. Il domenicano ferito è stato rintracciato e trasportato in ospedale.

A quanto pare la coppia aveva avuto una discussione con un gruppo di ragazzi all’interno di un locale. Uno di questi aveva estratto dalla tasca un coltello, sferrando un fendente al domenicano. La lite era poi proseguita anche in strada. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire tutta la vicenda.

