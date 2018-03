Non è ancora stato quantificato il bottino della ‘spaccata’ messa a segno ai danni del distributore di carburante di via Riva di Ponente, a Cagliari.

Qualcuno nella notte ha sfondato la porta del chiosco e rubato il registratore di cassa. Il malvivente è poi fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante.

Il registratore di cassa è stato trovato in via Vergine di Luc. Sono in corso le indagini per risalire all’autore o agli autori del colpo.

