“Puigdemont è nelle mani della magistratura tedesca. Con il suo arresto rischia di fermarsi il processo di internazionalizzazione del conflitto catalano. L’indipendentista Clara Ponsati i Obiols, ex-esponente del governo catalano, rifugiata in Scozia, ha deciso di consegnarsi alle autorità locali.

Il leader indipendentista Puigdemont, al rientro in Belgio dalla Finlandia, viene arrestato in Germania. Un arresto strategico avvenuto all’interno dei confini di uno stato che non solo contempla nel proprio codice penale il reato di alto tradimento equiparabile al reato di ribellione di cui Puigdemont è accusato dalla giustizia spagnola, ma che non esitò ad appoggiare Rajoy nel corso del referendum del 01 ottobre del 2017 per l’indipendenza della Catalogna ed in occasione della dichiarazione di indipendenza votata dal Parlamento catalano il 27 ottobre 2017.

Saranno i tribunali tedeschi a decidere per l’estradizione del leader. A tre mesi dalla sospensione del mandato d’arresto europeo, il Tribunale supremo spagnolo ha riemesso il provvedimento che ha portato all’arresto di Puigdemont.

La richiesta di asilo politico in Germania non è facilmente ottenibile sia per lo schieramento di Merkel a fianco del governo spagnolo, sia perché il mandato d’arresto europeo ha la priorità. Tuttavia sulla estradizione di Puigdemont, l’Europa non può ignorare che trattandosi di un processo politico, sono più che fondati i dubbi sulla garanzia di equità del giudizio del tribunale spagnolo.

Altri leader indipendentisti venerdì scorso sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di ribellione allo stato spagnolo, un reato che non dovrebbe sussistere visto che tutto è avvenuto attraverso passaggi democratici e non violenti.

Sardigna Libera esprime la solidarietà al popolo catalano che protesta contro l’ondata repressiva e lotta per la restituzione della libertà ai prigionieri politici. Chiede alle istituzioni sarde e a tutti i democratici d’Europa che si mobilitino per la difesa dei diritti dei popoli e per la giustizia”.

Claudia Zuncheddu – Sardigna Libera

