Una delle band che hanno inventato il punk rock a stelle e strisce i The Vandals saranno in Italia la prossima estate, il 7 agosto 2018 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Il punk rock spiritoso e irriverente dei The Vandals, affonda le proprie radici nella scena punk californiana che ha visto nascere band come Bad Religion, Descendents, Black Flag e Social Distortion. Formati nel 1980 a Orange County, si distinguono sin dagli inizi per la forte attitudine anti-politica e per dei testi leggeri e spiritosi, canzoni volte al puro divertimento. Grazie alla loro tendenza ad andare controcorrente e ai loro show imprevedibili e deliranti, i The Vandals sono riusciti negli anni a farsi strada e a guadagnare un’enorme popolarità restando pur sempre nel circuito indipendente.

Tra apparizioni in film, ospitate in diversi programmi televisivi e tour in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, all’Europa al Giappone, il gruppo ha raggiunto lo status di cult band che ha ispirato gruppi più popolari come Blink 182, The Offspring e Less Than Jake.

Dalle prime esibizioni dal vivo sino oggi sono passati molti anni e alcuni cambi di formazione ma il progetto va avanti con la stessa grinta e lo stesso spirito di sempre; i The Vandals non hanno intenzione di fermarsi e procedono verso l’infinito e oltre alla volta di nuove conquiste!

Commenti

comments