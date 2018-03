Il vaccino contro la meningite di tipo B deve essere gratuito. Lo chiede in una lettera all’assessore regionale della Sanità, Luigi Arru, il consigliere di opposizione Marcello Orrù dopo il focolaio di infezione – con un caso anche mortale – riscontrato in queste settimane dalla Ats-Assl a Cagliari e provincia.

“Sono tanti i giovani che in questi giorni si stanno recando negli ambulatori per chiedere e fare il vaccino – spiega l’esponente del gruppo Sardegna – e non sempre possono permettersi di sostenerne il costo di circa 80 euro. Ecco perchè ritengo che l’assessorato regionale alla Sanità si attivi con urgenza per farsi carico di questi costi. Si tratterebbe di una misura molto importante in un momento di massima preoccupazione da parte dei cittadini”, sottolinea Orrù.

