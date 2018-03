C’è la massima disponibilità della Regione a garantire risorse aggiuntive per la Rete metropolitana del nord ovest Sardegna per dare piena efficacia al progetti di sviluppo del territorio.

Lo ha assicurato l’assessore della Programmazione Raffaele Paci incontrando a Palazzo Ducale gli otto sindaci – Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria – che amministrano un’area in cui vivono quasi 228mila abitanti. “C’è grande attenzione e supporto costante da parte della Giunta a questo territorio, e continueremo in ogni modo a sostenerlo, facendo scelte totalmente condivise come è stato finora”, ha chiarito Paci.

L’obiettivo è di creare una Rete metropolitana intelligente che, pensandosi e organizzandosi come una grande città unitaria, punta a ridisegnare il nord-ovest della Sardegna mettendo a sistema le politiche, i progetti e le iniziative, favorendo innovazione sociale e sviluppo competitivo. Cultura e ambiente, ricerca e sviluppo, qualità della vita, mobilità sostenibile i pilastri su cui si fonda il progetto di sviluppo. L’assessore ha ricordato che, oltre alle risorse che verranno messe a disposizione sulla programmazione territoriale, nel nord ovest sono già arrivati 15 milioni per l’Iti, 60 milioni di Iscol@, 40 del mutuo infrastrutture, 100 per l’azienda ospedaliera che si aggiungono ai precedenti 100, 20 per il campus, 9 per i porti, 5 per le ciclovie, e molti altri ancora per un totale di oltre 370 milioni. “In questa zona ci sono dunque tante potenzialità e molte risorse – ha riassunto Paci – ora serve progettare bene per raggiungere un elevato livello di efficienza e dare risposte rapide ai cittadini”.

